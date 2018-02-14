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| | Названа возможная причина крушения Ми-8 в Томской области

Названа возможная причина крушения Ми-8 в Томской области

Сегодня, 14:13
Официальные представители Следственного комитета Российской Федерации заявили о том, что вынужденная посадка вертолёта Ми-8, совершённая на территории Томской области, могла быть вызвана ошибкой пилотов или технической неисправностью машины.

Названа возможная причина крушения Ми-8 в Томской области

 

Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту крушения Ми-8, произошедшего в районе 11:55 по московскому времени на расстоянии 42-х километров от села Александровское, расположенного в Александровском районе. Стоит отметить, что из-за аварийной посадки воздушного судна четыре человека получили повреждения различной степени тяжести, а ещё двое погибли на месте происшествия. Заметим, что вертолёт осуществлял санитарный рейс в Стрежевой, вылетев из метеостанции под названием Прохоркино.

Вследствие обследования места крушения воздушного судна, специалисты обнаружили, что возникшее возгорание полностью уничтожило упавший вертолёт, а бортовые самописцы были переданы экспертам в МАК.
Александр Вест
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