Названа возможная причина крушения Ми-8 в Томской области

Официальные представители Следственного комитета Российской Федерации заявили о том, что вынужденная посадка вертолёта Ми-8, совершённая на территории Томской области, могла быть вызвана ошибкой пилотов или технической неисправностью машины.

Александр Вест

Напомним, уголовное дело было возбуждено по факту крушения Ми-8, произошедшего в районе 11:55 по московскому времени на расстоянии 42-х километров от села Александровское, расположенного в Александровском районе. Стоит отметить, что из-за аварийной посадки воздушного судна четыре человека получили повреждения различной степени тяжести, а ещё двое погибли на месте происшествия. Заметим, что вертолёт осуществлял санитарный рейс в Стрежевой, вылетев из метеостанции под названием Прохоркино.Вследствие обследования места крушения воздушного судна, специалисты обнаружили, что возникшее возгорание полностью уничтожило упавший вертолёт, а бортовые самописцы были переданы экспертам в МАК.