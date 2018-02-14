Из-за сильнейшего урагана проводится эвакуация журналистов на Олимпиаде

Погода на Олимпиаде 2018, по всей видимости, действительно проверяет участников и зрителей Игр на прочность. Вслед за морозами на столицу международных стартов обрушился мощнейший ураган. По причине стремительно ухудшающихся погодных условий, в Канныне переносят соревнования Олимпиады.

Николай Офицеров

Все дело в том, что ветер доставлял массу неудобств и ранее, однако утром в среду ситуация стала совершенно неуправляемой, ведь порывы можно было назвать ураганными. Ветер поднимает тучи песка, рушит инфраструктуру Олимпиады, значительная часть которой представляет собой шатры, не рассчитаные на соответствующие погодные испытания.Самые серьезные повреждения, по данным пресс-службы, получила деревня, где обитают журналисты. Повалены металлические заборы, некоторые палатки разбросаны по всей территории селения. По улицам разбросан мусор, а соломенные дорожки висят на деревьях или же валяются хаотичными кучами.У урагана, который до сих пор не стихает, есть и более весомые последствия. К примеру, горнолыжный склон, из соображений безопасности, перекрыт. На завтра также перенесена индивидуальная гонка среди биатлонисток, ведь в такую погоду стрелять крайне бесперспективно.При этом, журналистов поспешно эвакуируют из некоторых пресс-центров, которые размещаются опять же во временных шатрах.