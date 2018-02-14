Экипаж Ан-148 столкнулся с раздвоением скорости

Следственные органы всё ещё занимаются детальным расследованием причин крушения авиалайнера модели Ан-148, из-за которого более 70 пассажиров погибли. В свете новых улик следователи полагают, что экипаж самолёта мог иметь дело с раздвоением скорости.

Александр Вест

После расшифровки бортовых самописцев, едва уцелевших вследствие падения самолёта с пассажирами на борту, следователи выяснили, что экипаж авиалайнера не получал объективных данных относительно скорости, на которой двигалось воздушное судно. Данный эффект, послуживший причиной столь масштабной трагедии, по версии экспертов, был вызван тем, что датчики, обеспечивающие детальной информацией экипаж самолёта, были заморожены из-за экстремальных погодных условий.Заметим, подобные расхождения в показаниях датчика были зафиксированы целых семь раз до рокового полёта, однако, ни в одном из случаев они не стали причинами подобного происшествия. Следователи полагают, что перед вылетом пилоты забыли включить обогрев приемников полного давления.