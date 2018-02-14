14 февраля во Львове пытались поджечь помещение «Сбербанка»

14 февраля неизвестные пытались поджечь во Львове здание «Сбербанка». Об этом сообщили все местные интернет ресурсы.

Сергей Денисов

Около шести часов утра неизвестные разбили витрину офиса на улице Городецкой, 143 и бросили внутрь емкость с горючим веществом. Возник пожар. Прибывшие на место происшествия бригады МЧС и криминальной полиции обнаружили на месте происшествия остатки полиэтиленовой бутылки. Полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества, оперативники проводят необходимые протокольные действия. По словам опрошенных свидетелей, которых оказалось на месте происшествия достаточно много, возле здания были замечены мужчина и женщина в красном пальто, которые и бросили «коктейль молотова» внутрь помещения.Здесь нужно напомнить, что это уже далеко не первая попытка уничтожения всей инфраструктуры «Сбербанка», которая зафиксирована в разных городах Украины. Агрессивное поведение «клиентов» вынудило руководство «Сбербанка» продать свой контрольный пакет акций литовскому финансовому холдингу. Однако это не останавливает вандалов, которым, по большому счету, безразличен юридический адрес верховных бенефициариев фирмы.