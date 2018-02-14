Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета
| | В США лось стал причиной крушения вертолета

В США лось стал причиной крушения вертолета

Сегодня, 12:33
В штате Юта причиной крушения вертолета стал лось. Все дело в том, что животное попало под рулевой винт летательного аппарата. Информацией об этом поделились представители местных СМИ.

В США лось стал причиной крушения вертолета

 

Согласно имеющимся данным Associated Press, группа исследователей занималась поимкой животного, дабы надеть на него специальный ошейник, который позволяет отслеживать передвижения лося. Это требуется для охраны животного от уничтожения охотниками-нелегалами. Тем не менее, его потенциальные спасители в результате стали его убийцами, ведь вертолет снизился на высоту около трех метров над землей. Сделано это было, чтобы сбросить на лося сеть, которая требовалась для его обездвиживания, после чего на него надевался ошейник.

В результате произошедшего пострадали также два человека, которые находились на борту вертолета. Животное скончалось от полученных травм.

Согласно пресс-релизу офиса местного шерифа, можно сделать вывод, что в Юте каждую зиму отлавливают для соответствующих целей приблизительно полторы тысячи животных и всегда для этого используются вертолеты, однако, подобный случай происходит впервые.
Николай Офицеров
Новости по теме
В Иране три человека стали жертвами крушения вертолета
В Иране три человека стали жертвами крушения вертолета

По информации иранского информационного агентства стало известно, что в Иране три человека стали жертвами крушения вертолета. Сообщается, что это было военное

5 человек погибли в результате крушения вертолета под Нижним Новгородом
5 человек погибли в результате крушения вертолета под Нижним Новгородом

В результате крушения вертолета под Нижним Новгородом погибли 5 человек, которые находились на борту воздушного судна.

Число погибших в результате крушения вертолета на Кубани возросло до трех
Число погибших в результате крушения вертолета на Кубани возросло до трех

Пресс-служба ГУ МВД сообщает, что в в результате крушения вертолета Robinson R44, которое произошло в Апшеронском районе Краснодарского края, погибли три

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости