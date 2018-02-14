В США лось стал причиной крушения вертолета

В штате Юта причиной крушения вертолета стал лось. Все дело в том, что животное попало под рулевой винт летательного аппарата. Информацией об этом поделились представители местных СМИ.

Николай Офицеров

Согласно имеющимся данным Associated Press, группа исследователей занималась поимкой животного, дабы надеть на него специальный ошейник, который позволяет отслеживать передвижения лося. Это требуется для охраны животного от уничтожения охотниками-нелегалами. Тем не менее, его потенциальные спасители в результате стали его убийцами, ведь вертолет снизился на высоту около трех метров над землей. Сделано это было, чтобы сбросить на лося сеть, которая требовалась для его обездвиживания, после чего на него надевался ошейник.В результате произошедшего пострадали также два человека, которые находились на борту вертолета. Животное скончалось от полученных травм.Согласно пресс-релизу офиса местного шерифа, можно сделать вывод, что в Юте каждую зиму отлавливают для соответствующих целей приблизительно полторы тысячи животных и всегда для этого используются вертолеты, однако, подобный случай происходит впервые.