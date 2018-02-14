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| | Схожие неполадки с Ан-148 нашлись у Sukhoi Superjet 100

Схожие неполадки с Ан-148 нашлись у Sukhoi Superjet 100

Сегодня, 00:18
Вероятные в катастрофе Ан-148 неполадки часто наблюдаются у Sukhoi Superjet 100. За несколько дней до падения самолета на расхождение скорости жаловались летчики «Аэрофлота».

Схожие неполадки с Ан-148 нашлись у Sukhoi Superjet 100

 

Специалисты при расшифровке самописцев обозначили официальную версию Ан-148 на территории Подмосковья. Согласно данным экспертов, летчики могли обладать неправдивой информацией касательно скорости по причине обледенения датчиков. За дни сильных снегопадов на лайнерах Sukhoi Superjet 100 зафиксировали семь подобных поломок, а в течение последних семи лет 14. Росавиация не имеет претензий к данному самолету, но уазывает проанализировать незначительное качество подготовки летнего поля к выпуску самолетов.

В итоге падения Ан-148 погибло болеее 70 человек, включая маленьких детей. Авария произошла через четыре минуты после взлета.
Никита Готский
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