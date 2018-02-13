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| | Квест «Судная ночь» прошедший в Ростове шокировал участников

Квест «Судная ночь» прошедший в Ростове шокировал участников

Вчера, 19:20
В Ростове прошел квест «Судная ночь», после которого многие участники начали жаловаться на их избиение.

Квест «Судная ночь» прошедший в Ростове шокировал участников


«Судная ночь» является одним из ужасных и неприятных квестов в Ростове. Одна девушка, которая побывала участницей, поделилась, что игроков связывают, бьют, а девушек даже таскают за волосы. Смысл игры заключается в том, что игроки попадают в комнату к психопату, который их связывает и закрывает рот, а после придает пыткам. Когда игрок хочет остановить игру он должен сказать кодовое слово или показать определенный жест рукой, который ранее обговаривается. В игре, проведенной в Ростове, игрокам заклеили рот скотчем, что те даже не могли сказать кодовое слово, а так как руки были связаны сзади за спиной, то и остановить игру было вообще никак. Одна из участниц опубликовала в Instagram после квеста фото с гематомами по всему телу. Пользователи социальной сети были шокированы. В отделение полиции девушка не обращалась, но и участвовать в квесте никому не советует.

Отметим, что во время прохождения квеста в Кубани, аниматор чисто случайно поранил руку участников циркулярной пилой, после чего велось полицейское расследование.
Пелагея Лебединская
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