В Калифорнии загорелся самолет с пассажирами на борту

Пресс-служба аэропорта имени Джона Уэйна поведала, что самолёт, который загорелся, зарегистрирован по маршруту Лос-Анджелес – Сан-Хосе. Капитан не взлетел из-за того, что ждал разрешение на совершение полёта, это и спасло весь состав лайнера от гибели.
На официальной странице авиалинии в Twitter дали некоторую информацию о происшествии. Специалисты подозревают, что возгорание случилось из-за короткого замыкания в резервном блоке питания. Всего внутри лайнера было 144 человека, из них 139 являлись пассажирами, которые даже и не думали о таком повороте событий. Никого госпитализировать не пришлось, так как всего несколько человек одержали незначительные травмы. Точное число пострадавших и прочую информацию о происшествии не уточняют. Сейчас аэропорт имени Джона Уэйна снова работает в обычном для него режиме.