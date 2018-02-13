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| | В Калифорнии загорелся самолет с пассажирами на борту

В Калифорнии загорелся самолет с пассажирами на борту

Вчера, 18:48
В штате Калифорнии загорелся самолет, к счастью, подняться в небо он не успел. Произошёл инцидент на площадке авиакомпании Southwest Airlines, которая является бюджетной американской организацией. Пассажиры только начали занимать свои места, как спецслужбы выявили пожар, всем членам экипажа пришлось мигом покинуть лайнер.

В Калифорнии загорелся самолет с пассажирами на борту

 

Пресс-служба аэропорта имени Джона Уэйна поведала, что самолёт, который загорелся, зарегистрирован по маршруту Лос-Анджелес – Сан-Хосе. Капитан не взлетел из-за того, что ждал разрешение на совершение полёта, это и спасло весь состав лайнера от гибели.

На официальной странице авиалинии в Twitter дали некоторую информацию о происшествии. Специалисты подозревают, что возгорание случилось из-за короткого замыкания в резервном блоке питания. Всего внутри лайнера было 144 человека, из них 139 являлись пассажирами, которые даже и не думали о таком повороте событий. Никого госпитализировать не пришлось, так как всего несколько человек одержали незначительные травмы. Точное число пострадавших и прочую информацию о происшествии не уточняют. Сейчас аэропорт имени Джона Уэйна снова работает в обычном для него режиме.
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