На месте падения Ан-148 нашли 1,4 тыс фрагментов тел погибших

Более тысячи фрагментов тел погибших нашли на месте авиакатастрофы Ан-148. Об этом пишут СМИ со ссылкой на спасателей.

Никита Готский

На месте крушения пассажирского самолета Ан-148 спасательная бригада обнаружила 700 фрагментов лайнера. На сегодня запланирован подъем обломков борта, которые находятся в воронке. Его осуществят с помощью автокрана и кранов-манипуляторов. В данное время в районе трагического инцидента работают 981 человек и 191 единица специального оборудования. В запасе числятся 1035 лиц и 182 модели техники.Бригады МЧС обследовали место падения Ан-148 площадью в 30 гектаров, в процессе работы они нашли 700 обломков самолета и 1,4 фрагментов тел. Также проведен забор проб ДНК у близких погибших людей для опознания. Родным оказывают помощь психологи МЧС. На горячую линию поступило более 850 звонков. Сегодня спасатели сворачивают поисковую операцию.В "Саратовских авиалиниях", которым принадлежал Ан-148, заявили о замене всех лайнеров такого типа. Вместо них фирма пустит в эксплуатацию Як-42.