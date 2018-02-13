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| | Арбитражный суд Москвы признал «Когалымавиа» банкротом

Арбитражный суд Москвы признал «Когалымавиа» банкротом

Вчера, 17:46
Арбитражный суд Москвы постановил, что авиакомпания «Когалымавиа» признается банкротом, а в ее отношении открывается конкурсное производство сроком на полгода. Об этом проинформировали в ведомстве.

Арбитражный суд Москвы признал «Когалымавиа» банкротом

 

Прошло заседание Арбитражного суда Москвы по заявлению Федеральной налоговой службы о банкротстве скандально известной компании «Когалымавиа». Ведомство признало авиакомпанию разоренной и открыло в ее отношении конкурсное производство. Руководителем назначен Александр Волчков, отчет о проделанной работе он должен представить 7 августа текущего года. Росавиация запретила «Когалымавиа» совершать полеты еще два года назад. В результате проверки было выяснено, что авиаперевозчик задолжал 155 миллионов.

Напомним, что последний рейс «Когалымавиа» из Египта в РФ прошел 31 октября 2015 года. На Синае на борту лайнера произошел взрыв в результате заложенной бомбы. Погибли 224 человека.
Виктория Озерова
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