Трагическое крушение Ан-148: Причины и последние данные

Стали известны причины крушения пассажирского авиалайнера Ан-148 на территории Подмосковья. Самолет разбился 11 февраля, в результате трагедии погибли все пассажиры и члены экипажа.

Авиакатастрофа вызвала шок у российской и мировой общественности. Свои соболезнования по данному поводу выразили многие иностранные политики. В РФ продолжается расследование причин произошедшего, в СК открыли уголовное дело после аварии. Как считают представители Межгосударственного авиационного комитета, крушение Ан-148 может быть связано с неправильными показателями о скорости полета по причине обледенения датчиков. Преждевременный анализ имеющейся на сегодня информации показал, что катастрофа произошла из-за неверных данных на индикаторов летчиков, а это связывается с обледенением приемников при выключении механизма обогрева. Эксперты сообщают, что в остальных перелетах, которые присутствуют на самописцах, обогрев датчиков перед взлетом включался на старте.

Как считают следователи, особая обстановка на борту началась через 2,5 минуты после взлета на 1300-метровой высоте и скорости до 470 км/ч. Представители комитета добавляют, что в тот период времени самописцы лайнера зарегистрировали расхождение между показателями датчиков скорости, о чем моментально узнали пилот и его помощник. Спустя 25 секунд расхождение составило 30 км/ч, сработала сигнализация. Уже через 50 секунд на высоте двух километров датчик опять начал показывать различие в скорости, она ухудшалась и продолжала увеличиваться. Тогда летчики отключили автопилот и начали самостоятельно пытаться справиться с возникшей ситуацией. Спустя 34 секунды один датчик показал 0 км/ч, другой 560 км/ч, резко и он начинает сбрасывать скорость, опускаясь до 200 км/ч. В это мгновение Ан-148 неожиданно начал терять высоту, вероятно, подчиняясь командам пилотов, пытавшихся определить, что произошло с бортом. Перед самым столкновением с поверхностью земли показания скорости продолжали оставаться нулевыми, а второй уже демонстрировал данные в 800 км/ч. За 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, достигший 25 градусов.

Никита Готский

Следствием рассматривается гипотеза, что перед вылетом летчики не убедились, полноценно прогрелись ли турбины, хватает ли лайнеру антифриза. Ранее стало известно, что во время прежней проверки Ан-148 обнаружились нарушения в замене масла и промывки фильтра стартера. Известно, что перед роковым вылетом капитан не захотел обрабатывать лайнер противообледенительным веществом. Самолет упал со скоростью 600 км/ч, он взорвался после столкновения с землей. На месте катастрофы возле деревни Аргуново найдены более 1,4 фрагментов тел и 500 обломков рейса. Версия теракта в СК исключается.