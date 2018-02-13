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Трагическое крушение Ан-148: Причины и последние данные

Вчера, 17:31
Стали известны причины крушения пассажирского авиалайнера Ан-148 на территории Подмосковья. Самолет разбился 11 февраля, в результате трагедии погибли все пассажиры и члены экипажа.

Трагическое крушение Ан-148: Причины и последние данные

 

Авиакатастрофа вызвала шок у российской и мировой общественности. Свои соболезнования по данному поводу выразили многие иностранные политики. В РФ продолжается расследование причин произошедшего, в СК открыли уголовное дело после аварии. Как считают представители Межгосударственного авиационного комитета, крушение Ан-148 может быть связано с неправильными показателями о скорости полета по причине обледенения датчиков. Преждевременный анализ имеющейся на сегодня информации показал, что катастрофа произошла из-за неверных данных на индикаторов летчиков, а это связывается с обледенением приемников при выключении механизма обогрева. Эксперты сообщают, что в остальных перелетах, которые присутствуют на самописцах, обогрев датчиков перед взлетом включался на старте.

Трагическое крушение Ан-148: Причины и последние данные

 

Как считают следователи, особая обстановка на борту началась через 2,5 минуты после взлета на 1300-метровой высоте и скорости до 470 км/ч. Представители комитета добавляют, что в тот период времени самописцы лайнера зарегистрировали расхождение между показателями датчиков скорости, о чем моментально узнали пилот и его помощник. Спустя 25 секунд расхождение составило 30 км/ч, сработала сигнализация. Уже через 50 секунд на высоте двух километров датчик опять начал показывать различие в скорости, она ухудшалась и продолжала увеличиваться. Тогда летчики отключили автопилот и начали самостоятельно пытаться справиться с возникшей ситуацией. Спустя 34 секунды один датчик показал 0 км/ч, другой 560 км/ч, резко и он начинает сбрасывать скорость, опускаясь до 200 км/ч. В это мгновение Ан-148 неожиданно начал терять высоту, вероятно, подчиняясь командам пилотов, пытавшихся определить, что произошло с бортом. Перед самым столкновением с поверхностью земли показания скорости продолжали оставаться нулевыми, а второй уже демонстрировал данные в 800 км/ч. За 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, достигший 25 градусов.

Трагическое крушение Ан-148: Причины и последние данные

 

Следствием рассматривается гипотеза, что перед вылетом летчики не убедились, полноценно прогрелись ли турбины, хватает ли лайнеру антифриза. Ранее стало известно, что во время прежней проверки Ан-148 обнаружились нарушения в замене масла и промывки фильтра стартера. Известно, что перед роковым вылетом капитан не захотел обрабатывать лайнер противообледенительным веществом. Самолет упал со скоростью 600 км/ч, он взорвался после столкновения с землей. На месте катастрофы возле деревни Аргуново найдены более 1,4 фрагментов тел и 500 обломков рейса. Версия теракта в СК исключается.
Никита Готский
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