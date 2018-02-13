Названа основная версия причины крушения Ан-148

Следователи, занимающиеся сбором фактов относительно причин крушения авиалайнера Ан-148, заявляют, что основным фактором, повлиявшим на работоспособность самолёта, стали неполадки в его двигателе.

Александр Вест

По версии следствия, перед началом полёта экипаж пассажирского авиалайнера не осведомился о достаточном количества антифриза на борту воздушного судна, а также не проверил, достаточно ли разогрелись двигатели самолёта, чтобы осуществить вылет. Заметим, что помимо данной версии, которая на данный момент является ведущей у следствия, правоохранители также рассматривают возможное влияние погодных условий, которые могли сказаться на работе двигателя. Заметим, одной из возможных причин крушения авиалайнера также могла стать ошибка экипажа воздушного судна.Помимо всего прочего, пассажирский самолёт мог упасть из-за сильных снегопадов, сопровождавшихся шквальным ветром, которые могли помешать работе двигателей. Напомним, в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье, погибли более 70 человек.