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| | Кибератаку во время Олимпиады приписали российским хакерам

Кибератаку во время Олимпиады приписали российским хакерам

Сегодня, 15:32
Компьютерные специалисты, занимающиеся расследованием кибернетической атаки, совершенной на серверы Олимпиады-2018, проходящей в южнокорейском Пхенчхане, подозревают, что российские хакеры могут быть причастны к её осуществлению.

Кибератаку во время Олимпиады приписали российским хакерам

 

Специалисты в компьютерной безопасности полагают, что подобные действия могут быть своего рода местью за то, что российская сборная не была допущена к выступлению на Играх под флагом РФ. Также эксперты заявили, что в последнее время группа российских хакеров, именуемая Fancy Bear, особенно активно использует различные методы взлома в своей деятельности. Адам Мейерс, возглавляющий компанию под названием CrowdStrike, занимающейся разработкой средств кибернетической защиты, полагает, что именно группировка Fancy Bear ответственна за взлом олимпийских серверов.

По его словам, программа, которая атаковала сервера Олимпиады, была написана в конце 2017 года, а в действие она была приведена с помощью украденной учётной записи одного из пользователей, зарегистрировавшегося на сайте Игр.
Александр Вест
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