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| | Жителей Ярославской области ошибочно уведомили о радиоактивном выбросе

Жителей Ярославской области ошибочно уведомили о радиоактивном выбросе

Сегодня, 13:32
Представители радио- и телеканалов Ярославской области распространили предупреждение об опасности радиационного заражения. Как сообщается, автоматическое оповещение населения произошло по причине технического сбоя программы. Официальный представитель ГУ МЧС по региону Михаил Зверев подтвердил данную информацию.

Жителей Ярославской области ошибочно уведомили о радиоактивном выбросе

 

«По телеканалам Ярославской области сегодня утром произошло оповещение людей об угрозе, связанной с радиационным заражением. Эти сообщения появились по причине допущенной ошибки, а также из-за технического сбоя программы об оповещении населения в ходе чрезвычайных ситуаций», - утверждает Зверев.

В информационных сообщениях говорилось о повышенном уровне радиации, людей попросили приготовить средства индивидуальной защиты, а также загерметизировать собственные жилые помещения. Важно сделать тоже самое с продуктами, а также запастись водой.

МЧС несколько позже выступило с официальным заявлением о том, что радиационный фон в регионе находится в норме, не было зарегистрировано никаких происшествий. Также в главке ведомства по региону попросили население не беспокоиться.

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области сообщает, что мониторинг окружающей среды на территории региона осуществляет регулярно, а потому можно уверенно говорить о том, что радиационный фон находится в пределах нормы.
Николай Офицеров
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