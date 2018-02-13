Жителей Ярославской области ошибочно уведомили о радиоактивном выбросе

«По телеканалам Ярославской области сегодня утром произошло оповещение людей об угрозе, связанной с радиационным заражением. Эти сообщения появились по причине допущенной ошибки, а также из-за технического сбоя программы об оповещении населения в ходе чрезвычайных ситуаций», - утверждает Зверев.
В информационных сообщениях говорилось о повышенном уровне радиации, людей попросили приготовить средства индивидуальной защиты, а также загерметизировать собственные жилые помещения. Важно сделать тоже самое с продуктами, а также запастись водой.
МЧС несколько позже выступило с официальным заявлением о том, что радиационный фон в регионе находится в норме, не было зарегистрировано никаких происшествий. Также в главке ведомства по региону попросили население не беспокоиться.
Управление Роспотребнадзора по Ярославской области сообщает, что мониторинг окружающей среды на территории региона осуществляет регулярно, а потому можно уверенно говорить о том, что радиационный фон находится в пределах нормы.