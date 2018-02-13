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| | МЧС заканчивает поисковые операции на месте крушения Ан-148

МЧС заканчивает поисковые операции на месте крушения Ан-148

Сегодня, 13:14
В Подмосковье в районе крушения авиалайнера Ан-148, вследствие чего погибли более 70 пассажиров, все операции по поиску останков погибших, проводимые сотрудниками Министерства чрезвычайных ситуаций, официально заканчиваются.

МЧС заканчивает поисковые операции на месте крушения Ан-148

 

В ряде российских городов появились импровизированные мемориалы, посвящённые всем тем, кто расстался с жизнью из-за падения авиалайнера Ан-148. К мемориалам скорбящие люди подносят цветы и фотографии погибших, выражая свои соболезнования семьям, потерявшим своих близких. В селе Степановское в поисковых работах задействованы более тысячи специалистов, осматривающих каждый метр земной поверхности в поисках осколков самолёта и останков погибших пассажиров. Также для поисковых операций было выделено около 200 единиц специализированной техники.

Благодаря поисковым работам, спасатели сумели обнаружить примерно 500 фрагментов авиалайнера, а также два бортовых самописца, которые подверглись сильным деформациям, однако, сохранили своё содержимое.
Александр Вест
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