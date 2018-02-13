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| | 60-летнюю пенсионерку в Петербурге изнасиловал бездомный

60-летнюю пенсионерку в Петербурге изнасиловал бездомный

Сегодня, 12:44
В Санкт-Петербурге уголовное дело завели на мужчину, не имеющего определённого места жительства, который изнасиловал престарелую горожанку. Об изнасиловании пенсионерка сама сообщила в одно из отделений полиции.

60-летнюю пенсионерку в Петербурге изнасиловал бездомный

 

Сотрудники правоохранительных органов узнали об инциденте, случившемся 12 февраля, в котором 60-летняя пенсионерка пострадала от деяний бездомного мужчины. По словам престарелой петербурженки, неизвестный мужчина подкараулил её в районе Зегребского бульвара, где и совершил деяния сексуального характера с ней, применив грубую физическую силу. После завершения полового акта бездомный скрылся с места происшествия в неизвестном направлении.

С помощью проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий правоохранителям удалось установить личность преступника, которым оказался бездомный мужчина 1984 года рождения. В отношении него заведено уголовное дело по факту изнасилования.
Александр Вест
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