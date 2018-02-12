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| | У храма Христа Спасителя зажгли лампады в память о жертвах крушения Ан-148

У храма Христа Спасителя зажгли лампады в память о жертвах крушения Ан-148

Вчера, 21:44
У храма Христа Спасителя в Москве проходит акция в память об умерших в авиакатастрофе в Подмосковье. Верующие представители молодежи зажгли 71 лампаду в виде креста на ступеньках собора.

У храма Христа Спасителя зажгли лампады в память о жертвах крушения Ан-148

 

Сегодня, 12 февраля, в столице РФ проходит акция почтения памяти погибших при падении авиасудна Ан-148, произошедшего накануне неподалеку от Москвы. Лайнер «Москва – Орск» разбился через считанные мгновения после вылета из аэропорта вблизи одного из поселков Подмосковья, на борту находились 65 пассажиров и пять членов экипажа, ни один человек не выжил. Акция в память о жертвах трагедии началась в 19:00 около храма Христа Спасителя. На ступеньках собора зажгли 71 лампаду в виде креста по количеству умерших. Также пришедшие проведут молитву о жертвах и их близких.

Акция организовали молодежное отделение Московской городской епархии и формирование «Православные добровольцы» по напутствию патриарха всея Руси Кирилла.
Виктория Озерова
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