Во "Внуково" объявили тревогу из-за возвращения самолета

В московский аэропорт «Внуково» срочно возвратился самолет «Боинг-737». В авиагавани объявили тревогу по «синему коду».

Никита Готский

Во «Внуково» в российской столице объявили аварийную тревогу. Причиной этому является экстренное возвращение лайнера «Боинг-737». Предварительно летчик сообщил диспетчерам о задымлении на борту самолета. Что конкретно произошло в пределах самолета неизвестно.На борту аварийного воздушного транспортного средства располагаются 135 человек из числа пассажиров и пятеро членов экипажа. Всех срочно в настоящее время выводят на улицу.Вчера на территории Подмосковья разбился самолет Ан-148, вылетевший в Орск из Москвы. Лайнер рухнул на землю через несколько минут после взлета. Известно, что он ударился об землю на скорости 600 км/ч, что говори о стремлении пилота выровнять судно, дабы избежать смерти людей на борту.