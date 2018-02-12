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| | Во "Внуково" объявили тревогу из-за возвращения самолета

Во "Внуково" объявили тревогу из-за возвращения самолета

Вчера, 21:37
В московский аэропорт «Внуково» срочно возвратился самолет «Боинг-737». В авиагавани объявили тревогу по «синему коду».

Во "Внуково" объявили тревогу из-за возвращения самолета

 

Во «Внуково» в российской столице объявили аварийную тревогу. Причиной этому является экстренное возвращение лайнера «Боинг-737». Предварительно летчик сообщил диспетчерам о задымлении на борту самолета. Что конкретно произошло в пределах самолета неизвестно.

На борту аварийного воздушного транспортного средства располагаются 135 человек из числа пассажиров и пятеро членов экипажа. Всех срочно в настоящее время выводят на улицу.

Вчера на территории Подмосковья разбился самолет Ан-148, вылетевший в Орск из Москвы. Лайнер рухнул на землю через несколько минут после взлета. Известно, что он ударился об землю на скорости 600 км/ч, что говори о стремлении пилота выровнять судно, дабы избежать смерти людей на борту.
Никита Готский
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