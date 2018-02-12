Литургия по умершим в крушении пассажиров Ан-148 прошла в «Домодедово»Вчера, 18:35
Отметим, что трагедия произошла 11 февраля, когда самолет Ан-148, на борту которого было 71 человек, совершавший рейс Москао-Орск потерпел крушение. Выживших никого не осталось. Причины падения пассажирского лайнера в данный момент выясняются.
Леонид Агутин выразил скорбь по умершим во время крушения лайнера Ту-154 в Сочи. Об этом он написал на персональной страничке Instagram.
Крушение российского пассажирского лайнера в Египте «взорвало» поисковик «Яндекс». Об этом сообщили корреспонденты другого новостного портала.
Появились сведения о крушении самолета ВВС Нигерии. Как известно, он упал на жилой дом. Трагедия произошла в Кадуне.