Литургия по умершим в крушении пассажиров Ан-148 прошла в «Домодедово»

Литургия по погибшим пассажирам пассажирского лайнера Ан-148, который потерпел крушение, проходила сегодня в часовне аэродрома «Домодедово».

Пелагея Лебединская

Сегодня в городе Москва в часовне Архангела Михаила проводилась литургия по умершим людяд, которые трагически погибли при крушении лайнера. Почтить память погибших в аэродром приехали родственники и близкие люди умерших. Также присутствовали сотрудники аэродрома «Домодедово» и сотрудники других авиакомпаний. Эта трагедия привела в шок всю Россию. По погибшим грустят и оплакивают не только родные и близкие люди, но и все граждане страны.Отметим, что трагедия произошла 11 февраля, когда самолет Ан-148, на борту которого было 71 человек, совершавший рейс Москао-Орск потерпел крушение. Выживших никого не осталось. Причины падения пассажирского лайнера в данный момент выясняются.