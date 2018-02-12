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| | Литургия по умершим в крушении пассажиров Ан-148 прошла в «Домодедово»

Литургия по умершим в крушении пассажиров Ан-148 прошла в «Домодедово»

Вчера, 18:35
Литургия по погибшим пассажирам пассажирского лайнера Ан-148, который потерпел крушение, проходила сегодня в часовне аэродрома «Домодедово».

Литургия по умершим в крушении пассажиров Ан-148 прошла в «Домодедово»

Сегодня в городе Москва в часовне Архангела Михаила проводилась литургия по умершим людяд, которые трагически погибли при крушении лайнера. Почтить память погибших в аэродром приехали родственники и близкие люди умерших. Также присутствовали сотрудники аэродрома «Домодедово» и сотрудники других авиакомпаний. Эта трагедия привела в шок всю Россию. По погибшим грустят и оплакивают не только родные и близкие люди, но и все граждане страны.

Отметим, что трагедия произошла 11 февраля, когда самолет Ан-148, на борту которого было 71 человек, совершавший рейс Москао-Орск потерпел крушение. Выживших никого не осталось. Причины падения пассажирского лайнера в данный момент выясняются.
Пелагея Лебединская
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