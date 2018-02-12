СК: На несколько минут диспетчеры забыли про Ан-148

В ходе проводимого допроса диспетчеров центральной организации по вопросам воздушного движения «Госкорпация по ОрВД» никаких новых деталей относительно упавшего самолета узнать не удалось. Правда некоторые, довольно поразительные детали, все же всплыли на поверхность. Как оказалось, диспетчеры более чем на шесть минут просто забыли о самолете.

За две минуты до падения и четыре после сотрудники упомянутого ведомства не проводили наблюдательных операций, связанных с воздушным судном и не сразу смогли заметить, что он пропал с радаров. Следователи утверждают, что двое диспетчеров в этот момент просто разговаривали между собой, вместо того, чтобы выполнять свою работу. Теперь им предстоит серьезный разговор, но уже с начальством и правоохранительными органами, потому, скорее всего, их ожидает административный выговор.

Стоит добавить, что пресса пообщалась с одной из бывших пассажирок, которая призналась в том, что летом 2017 года летала на «роковом» самолете и тогда также чудом не разбилась, ведь у него отказывал двигатель прямо во время полета, однако с тех пор никто ничего не сделал для нормализации ситуации и параметров безопасности.

Николай Офицеров