У потерпевшего крушение Ан-148 и раньше отказывал двигатель

Одна из прошлых пассажирок самолета Ан-148 призналась в том, что летом прошлого года ей доводилось летать на этом лайнере и у него еще тогда отказывал двигатель, но, по всей видимости, с тех пор не было предпринято никаких действий по нормализации ситуации.

Николай Офицеров

Пассажирка представилась Татьяной и заявила, что летала в Подмосковье в конце 2017 года по тому же маршруту. По ее словам, после того, как она прождала несколько часов в аэропорту, она так и не смогла однажды вылететь на данном самолете и позже ей довелось узнать, что не полетела она из-за проблем в двигателе.Один из пилотов связался с пассажирами и рассказал им об отказе двигательной системы. В этот момент, признается Татьяна, испугались абсолютно все. Самолету в конце концов все же удалось оторваться от земли, но в ходе полета двигатели на короткое время прекращали работу.Стоит напомнить, что 11 февраля произошла трагедия. Лайнер сообщением Москва-Орск разбился спустя четыре минуты после вылета, что привело к гибели 65 пассажиров и шестерых членов экипажа. На данный момент МЧС проводит круглосуточную поисковую операцию, ведь останки тел и осколки самолета разбросало по территории в 30 гектар.