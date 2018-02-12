Эксперт рассказал СМИ о причинах крушения Ан-148

В ходе радиоэфира Sputnik состоялось общение журналистов с экспертом в области авиационной сферы, генеральным директором компании «Альянс Авиационных технологий Авинтел» Виктором Прядкой. Он поделился своим мнением относительно того, что же могло привести к данной катастрофе.

Николай Офицеров

Вероятнее всего, уверен Прядка, в момент, когда летчики выруливали на взлетно-посадочную полосу, то у них возникла заминка. Данный фактор официально задокументирован, вероятнее всего, система самодиагностики выдала показатели, которые следовало дополнительно задокументировать, однако пилоты почему-то от этой идеи отказались и все же решили взлетать.После четырех минут полета, которые проходили в штатном режиме, самолет начал резко терять высоту.», - утверждает Прядка, отвечая на вопрос журналистов о том, почему обломки разлетелись на такое большое расстояние от места крушения.Также эксперт рассказал о том, что подобная ситуация уже имела место в 2011 году, когда самолет начал терять высоту, ведь произошло короткое замыкание в электро-дистанционной системе управления. Тогда у самолета был запас времени и высоты, чтобы исправить данную ситуацию. В случае же с Ан-148 этого времени не было, потому и исправить что-либо не удалось.