В центре Ростова водитель "КамАЗ" перекрыл дорогу из-за гололеда

В центре Ростова-на-Дону водитель "КамАЗ" перекрыл дорогу из-за гололеда. Соответствующая информация появилась в Сети.

В социальных сетях появилось фото груженного "КамАЗ", кабина которого находится почти вплотную к стене жилого дома. Это дало повод многим пользователям сделать вывод о том, что грузовая машина ростовских коммунальщиков не только перекрыла оживленную транспортную артерию по улице Седова, но и врезалась в фасад жилого дома.

Сергей Денисов

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место происшествия, выяснили, что никакого ДТП не было. Водитель грузовика из-за гололеда не справился с управлением, машину занесло на подъеме, и она полностью перекрыла проезд.Вчерашний снегопад добавил хлопот городским коммунальным службам, и они вывели на улицу всю технику, имеющуюся в наличии. На уборку вышли старые и наспех отремонтированные машины. Таких осадков, по словам метеорологов, ростовчане не видели уже целых 18 лет.