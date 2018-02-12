Председатель КНР принес Путину соболезнования по поводу крушения Ан-148

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил глубокие сострадания по поводу авиакатастрофы в Подмосковье от имени всего китайского народа. Соответствующую телеграмму лидер КНР отправил президенту РФ Владимиру Путину.

Виктория Озерова

Сегодня стало известно о послании президенту РФ от лидера КНР. В документе Си Цзиньпин высказал свое сострадание всем родным и близким погибших в трагедии в Подмосковье от своего имени и от всего китайского народа. Китайский лидер отметил, что катастрофа стала для него потрясением, и он глубоко скорбит по пострадавшим. Также руководитель Государственного совета Китая Ли Кэцян отправил телеграмму главе Кабмина РФ Дмитрию Медведеву со своими сочувствиями по поводу крушения Ан-148.В СМИ появилась информация, что соболезнования по поводу трагедии принесла и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она отметила, что народ Германии глубоко тронула новость о катастрофе, и он скорбит вместе в РФ.