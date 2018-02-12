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| | В авиакатастрофе с Ан-148 погиб заслуженный пилот России

В авиакатастрофе с Ан-148 погиб заслуженный пилот России

Сегодня, 16:02
В катастрофе с Ан-148 погиб заслуженный пилот России Борис Кармалеев. О нем и его жизни рассказали знакомые.

В авиакатастрофе с Ан-148 погиб заслуженный пилот России

 

Кармалееву на момент смерти было 79 лет. Он родился в Старой Руссе, в 1968 году закончил ВУЗ в Москве и поступил далее в Государственный университет гражданской авиации. В середине 80-х он перебрался в Ульяновск, где проработал до 2002 ода. Борис Кармалеев трудился в должности заместителя командира Центра ГА СЭВ, параллельно работая на кафедре безопасности полетов. Друзья погибшего летчика вспоминают его как общительного человека, который пытался продвигать науку и инновации в области авиации. Также он занимался созданием тематических документов и программ.

 

С 2002 года Кармалеев жил в Петербурге, где работал в ВУЗ, который когда-то закончил. Про Ульяновск он не забывал, каждый год приезжая туда к родным и близким.
Никита Готский
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