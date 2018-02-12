«Вечерний Ургант» отменил эфир из-за крушения Ан-148

«Вчера в Подмосковье случилась ужасная авиакатастрофа разбился пассажирский самолет Ан-148. В связи с этим мы решили отменить сегодняшний эфир. Выражаем свои искренние соболезнования родным и близким жертв этой трагедии», - говорится в комментарии к фотографии свечи в честь траура.
Пользователи похвалили Первый канал за столь благородный поступок. По их мнению, никакие рейтинги не стоят обычного человеческого сострадания.
Стоит напомнить, что самолет, о котором идет речь, разбился спустя четыре минуты после вылета из Домодедово. Останки тел и части самолета разбросало на территории более 30 гектар, потому спасатели на данный момент проводят поисковую операцию.