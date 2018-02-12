«Вечерний Ургант» отменил эфир из-за крушения Ан-148

Произошедшая в Подмосковье трагедия, связанная с крушением самолета Ан-148, унесшая жизни 71 человека, затронула сердца многих, в том числе телевизионных знаменитостей. В Instagram одной из главных передач Первого канала «Вечерний Ургант» появилась публикация о том, что сегодняшний эфир по причине произошедшей трагедии не состоится.

Николай Офицеров

», - говорится в комментарии к фотографии свечи в честь траура.Пользователи похвалили Первый канал за столь благородный поступок. По их мнению, никакие рейтинги не стоят обычного человеческого сострадания.Стоит напомнить, что самолет, о котором идет речь, разбился спустя четыре минуты после вылета из Домодедово. Останки тел и части самолета разбросало на территории более 30 гектар, потому спасатели на данный момент проводят поисковую операцию.