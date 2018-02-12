ФСБ эвакуировало пассажиров из аэропорта Платов в Ростове

Сотрудники ФСБ эвакуировали всех пассажиров аэропорта Платов в Ростове. Об этом событии тут же рассказали очевидцы в соцсетях.

Сергей Денисов

Позднее выяснилось, что эвакуация пассажиров началась с такого сценарного сюжета учебной тренировки: звонок неизвестного диспетчеру, сообщение о нескольких подозрительных предметах в зале ожидания и грузовых терминалах, отмены регистраций билетов и всех рейсов, организованная эвакуация пассажиров из аэропорта Платов. То, что на бумаге выглядит четко, не всегда воспроизводится на практике. Блогеры в соцсетях выложили фото- и видеоматериалы базарной толкучки, неорганизованности и признаков появления паники среди пасажиров, которую с трудом погасили.Комментаторы философски замечают, что «учения, конечно, штука полезная, помогает держать личный состав в тонусе», но, если бы еще организаторам подобных учений поучиться на виртуальных играх, а не на реальных людях, тогда вообще все было бы хорошо.