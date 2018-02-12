Украина примет участие в расследовании крушения Ан-148

Официальный Киев заявил о том, что от Украины для расследования обстоятельств крушения самолета Ан-148 будет назначен специальный представитель. Уже после обращения Межгосударственного авиационного комитета.

Николай Офицеров

», - отмечается представителями украинской стороны в официальном пресс-релизе.В ходе своего расследования комиссия должна будет создать техническую и административную подкомиссии, а также группы по метеорологическому обеспечению и УВД.Стоит напомнить, что разработчиком Ан-148 является украинский завод имени Антонова. При этом, разбившийся в Подмосковье самолет был выпущен в Воронеже.Представитель украинского завода выразил готовность о принятии участия в расследовании. Ан-148 вылетел из Домодово в Орск днем 11 февраля и через две минуты пропал с радаров. Позже удалось выяснить, что лайнер потерпел крушение. Все, кто находился на борту (71 человек), погибли.