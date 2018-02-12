Украина примет участие в расследовании крушения Ан-148

«Уведомление относительно катастрофы было направлено в Украину. Государство ответственно за разработку самолета. На данный момент страной уже назначен полномочный представитель и советники для участия в расследовании, в ходе которого планируется установить все обстоятельства произошедшего», - отмечается представителями украинской стороны в официальном пресс-релизе.
В ходе своего расследования комиссия должна будет создать техническую и административную подкомиссии, а также группы по метеорологическому обеспечению и УВД.
Стоит напомнить, что разработчиком Ан-148 является украинский завод имени Антонова. При этом, разбившийся в Подмосковье самолет был выпущен в Воронеже.
Представитель украинского завода выразил готовность о принятии участия в расследовании. Ан-148 вылетел из Домодово в Орск днем 11 февраля и через две минуты пропал с радаров. Позже удалось выяснить, что лайнер потерпел крушение. Все, кто находился на борту (71 человек), погибли.