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| | Украина примет участие в расследовании крушения Ан-148

Украина примет участие в расследовании крушения Ан-148

Сегодня, 15:19
Официальный Киев заявил о том, что от Украины для расследования обстоятельств крушения самолета Ан-148 будет назначен специальный представитель. Уже после обращения Межгосударственного авиационного комитета.

Украина примет участие в расследовании крушения Ан-148

 


«Уведомление относительно катастрофы было направлено в Украину. Государство ответственно за разработку самолета. На данный момент страной уже назначен полномочный представитель и советники для участия в расследовании, в ходе которого планируется установить все обстоятельства произошедшего», - отмечается представителями украинской стороны в официальном пресс-релизе.

В ходе своего расследования комиссия должна будет создать техническую и административную подкомиссии, а также группы по метеорологическому обеспечению и УВД.

Стоит напомнить, что разработчиком Ан-148 является украинский завод имени Антонова. При этом, разбившийся в Подмосковье самолет был выпущен в Воронеже.

Представитель украинского завода выразил готовность о принятии участия в расследовании. Ан-148 вылетел из Домодово в Орск днем 11 февраля и через две минуты пропал с радаров. Позже удалось выяснить, что лайнер потерпел крушение. Все, кто находился на борту (71 человек), погибли.
Николай Офицеров
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