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| | В «ВКонтакте» продавали одежду с изображениями жертв крушения Ан-148

В «ВКонтакте» продавали одежду с изображениями жертв крушения Ан-148

Сегодня, 15:11
Соцсеть «ВКонтакте» занимается реализацией одежды с изображением жертв вчерашней авиакатастрофы с участием Ан-148. Вещи с такой тематикой размещены на просторах сайта.

В «ВКонтакте» продавали одежду с изображениями жертв крушения Ан-148

 

«ВКонтакте» предлагает подписчикам приобрести одежду с принтами изображений людей, которые погибли в результате крушения самолета вчера на территории Раменского района Подмосковья. К примеру, в продаже доступны легинсы с фотографией погибшей стюардессы. Как указано в одном из пабликов, по многочисленным просьбам в ограниченном тираже имеется футболка с одним из летчиков Ан-148. Стоимость такого товара составляет 1200 рублей. К настоящему моменту подобные объявления удалены, пользователи возмущаются действиями предприимчивых людей, желающих обогатиться на людском горе.

Стюардесса Анастасия Славинская уже неоднократно работала бортпроводницей, она летала на многих самолетах. Дома ее ждали супруг и маленький ребенок.
Никита Готский
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