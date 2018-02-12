В «ВКонтакте» продавали одежду с изображениями жертв крушения Ан-148

Соцсеть «ВКонтакте» занимается реализацией одежды с изображением жертв вчерашней авиакатастрофы с участием Ан-148. Вещи с такой тематикой размещены на просторах сайта.

Никита Готский

«ВКонтакте» предлагает подписчикам приобрести одежду с принтами изображений людей, которые погибли в результате крушения самолета вчера на территории Раменского района Подмосковья. К примеру, в продаже доступны легинсы с фотографией погибшей стюардессы. Как указано в одном из пабликов, по многочисленным просьбам в ограниченном тираже имеется футболка с одним из летчиков Ан-148. Стоимость такого товара составляет 1200 рублей. К настоящему моменту подобные объявления удалены, пользователи возмущаются действиями предприимчивых людей, желающих обогатиться на людском горе.Стюардесса Анастасия Славинская уже неоднократно работала бортпроводницей, она летала на многих самолетах. Дома ее ждали супруг и маленький ребенок.