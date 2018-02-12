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| | Пассажирка Ми-8 выжила в авиакатастрофе после спасения из горящего дома

Пассажирка Ми-8 выжила в авиакатастрофе после спасения из горящего дома

Сегодня, 14:55
Спалившая родной дом женщина выжила в авиакатастрофе. Об этом сообщает Mash.

Пассажирка Ми-8 выжила в авиакатастрофе после спасения из горящего дома

 

Как стало известно, вертолет Ми-8 провел жесткую посадку возле Томска, после сего он воспламенился. Все люди, находившиеся в салоне воздушного транспорта, смогли выжить.

Сам рейс довольно примечателен другой историей. На борту вертолета в больницу везли женщину, которая накануне по непонятным причинам сожгла родную обитель, находясь в состоянии аффекта. В итоге возгорания ее дом сгорел, сама виновница произошедшего не пострадала. Теперь же ей удалось выжить в авиакатастрофе. Известно, что при экстронной посадке погибли два летчика, их трупы находятся под обломкам вертолета, четыре человека получили ранения. Вертолет перевозил 6 человек: медбригаду, пациентку и пилотов. Они направлялись в населенный пункт Стрежевой, но не долетели два десятка километров.

Напомним, вчера в Подмосковье рухнул пассажирский самолет Ан-148, направлявшийся из Домодедово в Орск. Пилоты перестали выходить на связь через 4 минуты после вылета. Из-за аварии погибли все люди на борту.
Никита Готский
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