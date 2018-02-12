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| | Сельский житель принял крушение Ан-148 за ядерный взрыв

Сельский житель принял крушение Ан-148 за ядерный взрыв

Сегодня, 14:38
Сельский житель из деревни Аргуново, бывший очевидцем падения Ан-148, воспринял случившуюся аварию и огненную вспышку, как ядерный взрыв.

Сельский житель принял крушение Ан-148 за ядерный взрыв

 

Мужчина не растерялся, взял телефон и позвонил в МЧС и скорую помощь. В разговоре с диспетчером он подробно описал ядерный взрыв, где были и вспышка и характерный гриб. Позднее крестьянин скажет, что все произошедшее было как на плакате в классе гражданской обороны. Диспетчер аэропорта, молодая девушка, соответственно отнеслась к рассказу крестьянина о начале третьей мировой войны. Она улыбнулась и отправила всего одну машину скорой медицинской помощи по адресу звонившего, а не к месту катастрофы.

Однако мужчине совсем не померещилась «третья мировая». От удара авиалайнера о землю возник похожий на гриб огненный столб. Выехавшая к «умалишенному» селянину неотложка оказалась самой первой на месте аварии.
Сергей Денисов
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