Сельский житель принял крушение Ан-148 за ядерный взрыв

Сельский житель из деревни Аргуново, бывший очевидцем падения Ан-148, воспринял случившуюся аварию и огненную вспышку, как ядерный взрыв.

Сергей Денисов

Мужчина не растерялся, взял телефон и позвонил в МЧС и скорую помощь. В разговоре с диспетчером он подробно описал ядерный взрыв, где были и вспышка и характерный гриб. Позднее крестьянин скажет, что все произошедшее было как на плакате в классе гражданской обороны. Диспетчер аэропорта, молодая девушка, соответственно отнеслась к рассказу крестьянина о начале третьей мировой войны. Она улыбнулась и отправила всего одну машину скорой медицинской помощи по адресу звонившего, а не к месту катастрофы.Однако мужчине совсем не померещилась «третья мировая». От удара авиалайнера о землю возник похожий на гриб огненный столб. Выехавшая к «умалишенному» селянину неотложка оказалась самой первой на месте аварии.