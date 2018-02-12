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| | Всю ночь ждала звонка: Сестра погибшего пассажира Ан-148 дала интервью

Всю ночь ждала звонка: Сестра погибшего пассажира Ан-148 дала интервью

Сегодня, 14:34
Сестра погибшего при крушении Ан-148 Фиргата Тулькубаева рассказала, что до последнего не верила в его гибель. После новости о трагедии родственница до последнего ждала какой-то вести от брата с сообщением, что он жив.

Всю ночь ждала звонка: Сестра погибшего пассажира Ан-148 дала интервью

 

Сегодня в Орске день памяти жертв трагедии 11 февраля. Самолет Ан-148 разбился накануне в Подмосковье. Об одном из погибших пассажиров рассказала сестра. Родственники Фиргата Тулькубаева до последнего не верили, что их близкий человек погиб в катастрофе. Сестра Фиргата призналась, что ждала звонка или какой-то вести от брата с сообщением, что он жив, скоро прилетит и будет рядом. Она до сих пор не может поверить в случившееся. Сестра отметила, что Фиргата Тулькубаева был для нее опорой и поддержкой и навсегда останется в ее душе.

По последним сведениям, на месте инцидента был обнаружен второй бортовой самописец. СК возбудил уголовное дело по факту крушения Ан-148.
Виктория Озерова
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