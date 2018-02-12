В катастрофе Ан-148 погиб экстрасенс из Орска

Известный жителям Орска экстрасенс Илья Ставский предчувствовал крушение самолета Ан-148. К большому сожалению, он не увидел, что и он будет находиться среди пассажиров рухнувшего накануне лайнера. Близкие молодого человека утверждают, что чутье экстрасенса не подвело и он увидел многие подробности крайне ясно.

Николай Офицеров

11 февраля Илье должно было исполнится 33 года. Он возвращался домой рейсом из Домодедово в Орск на печально известном самолете «Саратовских авиалиний». В Москву он приезжал для того, чтобы отметить день рождения вместе с любимой девушкой.Близкие признаются, что молодой человек серьезно увлекался эзотерикой. В своем магическом шаре он недавно видел большое скопление полиции на заснеженном поле, однако тогда не совсем понял природу этого явления. Девушка Ильи признается, что молодой человек принял знак за предупреждение и не стал устраивать вечеринку на день рождения, потому перед полетом не испытывал никакого беспокойства.Следовавший из Москвы в Орск самолет Ан-148 рухнул спустя четыре минуты после того, как покинул аэропорт «Домодедово». На борту лайнера находились шесть членов экипажа и 65 пассажиров. По подтвержденным данным, никому из них выжить не удалось.