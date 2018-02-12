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| | Бенгальский тигренок, отправленный Мексиканской почтой, спасен

Бенгальский тигренок, отправленный Мексиканской почтой, спасен

Сегодня, 14:00
В Мексике была разоблачена попытка отправить бенгальского тигренка по почте. Представителям местной полиции удалось спасти животное.

Бенгальский тигренок, отправленный Мексиканской почтой, спасен

 

Настоящий бенгальский тигренок был доставлен посылкой в один из почтовых пунктов Мексики. Весьма странный груз в посылке обнаружил служебный пес-ищейка, который при одном только видении этого груза забоялась и прижала уши к голове от страха. Когда работники таможни открыли пластиковый контейнер, настороженность собаки стала понятна: там находился настоящий тигр. Только вот, очень маленький, ведь его возраст был не более двух месяцев.

Неопознанные браконьеры накачали малыша снотворными лекарствами и отослали обыкновенной почтой. В данное время полиция ищет отправителя на основании тех сведений, которые были указанны на бланке подозрительной бандероли.

Тигренок госпитализирован в Центр по спасению животных. Вет-доктора установили, что тело животного обезвожено, но в целом, тигренок полностью здоров. Ему будет нужно некоторое время на то, чтобы почувствовать себя лучше. Сразу после этого малыш будет отправлен в один из центральных зоопарков Мексики.
Петр Иванов
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