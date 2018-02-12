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| | Инженер из Швейцарии погиб при крушении самолета в Подмосковье

Инженер из Швейцарии погиб при крушении самолета в Подмосковье

Сегодня, 13:42
Компания «Орскнефтеоргсинтез» проинформировала, что при падении самолета Ан-148 в Подмосковье умер гражданин Швейцарии Уэли Клаеуй. В Федеральном департаменте иностранных дел страны пока отказываются прокомментировать ситуацию.

Инженер из Швейцарии погиб при крушении самолета в Подмосковье

 

СМИ рассказали об одной из жертв авиакатастрофы в Подмосковье. По сведениям компании «Орскнефтеоргсинтез», при падении Ан-148 умер швейцарский инженер Уэли Клаеуй. Мужчина был сотрудником организации Burckhardt Compression, в РФ над проектом он работал в четвертый раз. На этот раз сервис-инженер руководил процессом монтажа компрессора на сборке гидрокрекинга. В Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии отрицают данные сведения. По заявлению представителя ведомства, пока департамент ведет диалог с местной властью и пытается установить, были ли граждане страны на борту авиалайнера.

Напомним, что инцидент произошел 11 февраля. Ан-148 разбился около деревни Степановское в Подмосковье.
Виктория Озерова
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