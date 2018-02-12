Госпредприятие Украины «Антонов» готово помочь в расследовании катастрофы Ан-148

Государственное предприятие Украины «Антонов» готово помочь в расследовании катастрофы Ан-148. Об этом заявила пресс-служба завода, однако не было уточнено, обращалась ли российская сторона с подобным предложением.

Сергей Денисов

Разбившийся Ан-148 был выпущен на Воронежском авиазаводе в тесной кооперации с головной Киевской фирмой. Ранее в российском авиапроме было заявлено, что РФ намерена в скором времени отказаться от производства летательных аппаратов «Антонов». Меж тем, многие аналитики припомнили недавнюю статистику перестраховочных компаний о том, что за двадцать последних лет первую строчку по количеству аварийных посадок и падений занимают традиционно «Боинги» (их больше всего эксплуатируется), на пятом месте российские «Ту», на четырнадцатом «Ильюшин», украинские «Антоновы» занимают почетное восемнадцатое место.Следует напомнить, что 11 февраля потерпел крушение самолет «Саратовских авиалиний». В катастрофе никто не выжил, общее количество жертв – 71 человек.