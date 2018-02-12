Госпредприятие Украины «Антонов» готово помочь в расследовании катастрофы Ан-148

Госпредприятие Украины «Антонов» готово помочь в расследовании катастрофы Ан-148Сегодня, 13:45
Разбившийся Ан-148 был выпущен на Воронежском авиазаводе в тесной кооперации с головной Киевской фирмой. Ранее в российском авиапроме было заявлено, что РФ намерена в скором времени отказаться от производства летательных аппаратов «Антонов». Меж тем, многие аналитики припомнили недавнюю статистику перестраховочных компаний о том, что за двадцать последних лет первую строчку по количеству аварийных посадок и падений занимают традиционно «Боинги» (их больше всего эксплуатируется), на пятом месте российские «Ту», на четырнадцатом «Ильюшин», украинские «Антоновы» занимают почетное восемнадцатое место.
Следует напомнить, что 11 февраля потерпел крушение самолет «Саратовских авиалиний». В катастрофе никто не выжил, общее количество жертв – 71 человек.
Украинская компания «Антонов», числящаяся за «Укроборонпромом», собирается выпустить минимум 70 воздушных кораблей за пять лет. Эти показатели не взяли из
В Украине, в скором времени, может быть налажен процесс серийного производства одного из самых крупных в мире летательных аппаратов Ан-225 «Мечта» («Мрия»).
Юрий Антонов в январе доставили в больницу из-за проблем с сосудами. В скором времени исполнителя могут выписать из клиники.