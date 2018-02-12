В Ростове возникли пробки на дорогах из-за метели

В Ростове парализовано автомобильное движение на главных дорогах города из-за метели. По данным «Яндекса», пробки достигают 9-балльного уровня.

Никита Готский

Самые сложные заторы возникли на проспектах Нагибина, Стачки, на улице Вавилова и Шеболдаева, Мадояна, Зоологической, Вятской, на въезде в Ростов и по проспекту Ворошиловский.По словам свидетелей, на этих участках движение осложняется снегом, выпавшим ночью. Коммунальные службы его не убрали, в связи с чем скорость транспорта составляет не более 10 км/ч. Очищают осадки лишь в центральной части донской столицы. Прогнозируется, что снег будет выпадать также и 13-14 февраля.Последствия метели парализовали движение по двум дорогам: Котельниково Песчанокопское и Ростов Ставрополь. В МЧС советуют людям воздержаться от поездок на личных машинах.