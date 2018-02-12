Директор «Саратовских авиалиний» отказался комментировать трагедию с Ан-148

Интервью между генеральным директором «Саратовских авиалиний» Алексеем Вахромеевым и прессой не удалось, так как топ-менеджер наотрез отказался комментировать ситуацию, связанную с крушением пассажирского лайнера Ан-148 в Подмосковье. Он в грубой форме отметил, что у него сейчас нет времени на общение с прессой и в конце просто бросил трубку.

Николай Офицеров

Естественно, что внимание к компании после произошедшей трагедии приковано повышенное, как со стороны общественности, так и со стороны прессы. Безопасность погибших пассажиров, в первую очередь, входила в обязанности компании. Руководство «Саратовских авиалиний» о произошедшем предпочитает не говорить и по поводу своей официальной позиции о случившемся высказываться не торопиться.Глава компании Алексей Вахромеев ответил на звонок журналистов в грубой форме, спросив у прессы, что вообще от него хотят, будто в сложившейся ситуации, он не понимает очевидного. После этого он начал ссылаться на плохую связь, занятость и, в результате, просто бросил трубку.В социальных сетях говорят о том, что незадолго до трагедии пассажиры раскритиковали состояние самолетов компании. В компании незадолго до этого отмечали, что не могут знать, что послужило причиной крушения самолета.