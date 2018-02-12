Упавшее дерево убило трехлетнего малыша на Ямале

Упавшее дерево убило трехлетнего малыша на полуострове Ямал. Об этом сообщила пресс-секретарь следственного управления Ямальского национального автономного округа.



Несчастный случай произошел во время плановой заготовки дров в районе зоны хозяйственной ответственности девятнадцатой оленеводческой бригады.



По словам представителя правоохранителей, несколько семей из Яр-Салинского совхоза отправились заготавливать свою ежегодную квоту дров, выделяемую каждой семье дирекцией совхоза. Обычно в такой заготовке топлива участвуют все, кто не занят на основных работах. Это женщины, подростки и старики.



Одна из работниц вынуждена была прихватить с собой маленького сына, за которым дома некому было присмотреть.



На Ямале на 3-летнего мальчика упало дерево во время заготовки дров на территории оленеводческой бригады. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по ЯНАО, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Сергей Денисов