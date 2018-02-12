Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Мнения

Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Порадовать дорогих людей можно недорого, но со вкусом.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе
| | Родственники погибших Ан-148 пройдут обязательную генетическую экспертизу

Родственники погибших Ан-148 пройдут обязательную генетическую экспертизу

Сегодня, 12:31
При помощи генетической экспертизы будут установлены личности погибших в ходе вчерашней катастрофы Ан-148, что произошла в Подмосковье и унесла жизни 71 человека. Представители МЧС подтверждают данную информацию. Как отмечается, уже известно, что на борту самолета находились четыре жителя Саратовской области: два техника и две бортпроводницы.
 

Родственники погибших Ан-148 пройдут обязательную генетическую экспертизу

 

«Психологи МЧС при участии бригады скорой медицинской помощи совместно с представителями «Саравиа» провели встречу с родственниками погибших. Специалистами оказывается вся необходимая морально-психологическая поддержка», - заявил глава ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев.
 
В ведомстве утверждают, что на данный момент ведется проработка вопроса, связанного с генетическими исследованиями для того, чтобы установить личность погибших при помощи родственников.
 
Самолет Ан-148 разбился вчера. Произошла трагедия спустя всего четыре минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». Все пассажиры и находившийся на борту экипаж скончались. По подтвержденной информации, речь идет о 71 жертве.

Николай Офицеров
Новости по теме
Родственники погибших в авиакатастрофе начали прибывать в Сочи
Родственники погибших в авиакатастрофе начали прибывать в Сочи

Родственники погибших в авиакатастрофе самолета начали прибывать в Сочи. Об этом сообщают российские СМИ.

Установлены имена погибших при крушении самолета на Ставрополье
Установлены имена погибших при крушении самолета на Ставрополье

Правоохранителям удалось установить имена погибших в ходе крушения самолета на Ставрополье. Об этом проинформировали местные новостные издания.   

Для оказания помощи семьям погибших задействованы психологи МВД
Для оказания помощи семьям погибших задействованы психологи МВД

По указанию руководства МВД для оказания психологической помощи родственникам и семьям погибших задействованы 50 психологов МВД Татарстана.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости