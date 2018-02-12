Родственники погибших Ан-148 пройдут обязательную генетическую экспертизу

При помощи генетической экспертизы будут установлены личности погибших в ходе вчерашней катастрофы Ан-148, что произошла в Подмосковье и унесла жизни 71 человека. Представители МЧС подтверждают данную информацию. Как отмечается, уже известно, что на борту самолета находились четыре жителя Саратовской области: два техника и две бортпроводницы.

«Психологи МЧС при участии бригады скорой медицинской помощи совместно с представителями «Саравиа» провели встречу с родственниками погибших. Специалистами оказывается вся необходимая морально-психологическая поддержка», - заявил глава ГУ МЧС по Саратовской области Игорь Качев.

В ведомстве утверждают, что на данный момент ведется проработка вопроса, связанного с генетическими исследованиями для того, чтобы установить личность погибших при помощи родственников.

Самолет Ан-148 разбился вчера. Произошла трагедия спустя всего четыре минуты после вылета из аэропорта «Домодедово». Все пассажиры и находившийся на борту экипаж скончались. По подтвержденной информации, речь идет о 71 жертве.

Николай Офицеров