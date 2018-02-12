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| | Обломки Ан-148 в Подмосковье разбросало по территории в 30 гектар

Обломки Ан-148 в Подмосковье разбросало по территории в 30 гектар

Сегодня, 12:27
Обломки потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148 на данный момент разбросаны на площади в 30 гектар. Информацией об этом поделился заместитель начальника Национального центра управления в кризисных ситуация МЧС Игорь Кутровский.

Обломки Ан-148 в Подмосковье разбросало по территории в 30 гектар

 

Соответствующее заявление было сделано им в ходе селекторного совещания в понедельник. Помимо этого, подтвердилось нахождение двух «черных ящиков» рухнувшего гражданского лайнера.

«По последним данным, удалось найти самописец. Уже сейчас ведется работа МАК для подтверждения и идентифицирования данного прибора», - утверждает Сергей Полетыкин, начальник Главного управления МЧС.

Факт обнаружения ящиков стал известен вскоре после катастрофы. Однако некоторые СМИ заявили, что данная информация не является достоверной, потому как за самописец приняли обломок самолета.

Как известно, крушение произошло в воскресенье, 11 февраля. Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» рухнул вскоре после вылета из аэропорта «Домодедово». Произошел инцидент в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, никто из членов экипажа и пассажиров не выжил.
Николай Офицеров
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