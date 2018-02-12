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| | Скворцова: Поиск останков с Ан-148 продолжится неделю

Скворцова: Поиск останков с Ан-148 продолжится неделю

Сегодня, 12:26
В течение недели будут продолжаться поиски тел погибших в авиакатастрофе с Ан-148. Об этом рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.

Скворцова: Поиск останков с Ан-148 продолжится неделю

 

По словам министра, вчера на место аварии прибыл шеф федерального центра судмедэкспертизы, власти организовали сбор останков погибших пассажиров и членов экипажа. Данная процедура очень продолжительная, на протяжении семи дней спасатели станут собирать трупы, которые позже передадут в судебно-медицинский морг российской столицы. В Орске организован сбор генетических данных от родных.

Самолет Ан-148 рухнул в Раменском районе вчера днем. Пилоты перестали выходить на связь с диспетчером спустя несколько минут после взлета. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Фрагменты лайнера разбросаны на дистанции 30 га.
Никита Готский
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