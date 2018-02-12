Депутат опроверг обвинение в избиении Dj Smash в Перми

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнев сообщил о своей непричастности к конфликту в баре Перми, в котором пострадал Dj Smash. Об этом он пишет в Facebook.

Никита Готский

По словам парламентария, о драке он узнал, прочитав материал в СМИ. Телепнев опровергает сведения, что именно он ударил диджея в ночном заведении. Депутат утверждает, что он положительно относится к Dj Smash, а во время встречи с ним в баре сделал только пару фотографий на память.Конфликт в пермском баре произошел в минувшую пятницу. Представители заведения подтвердили информацию, что в потасовке получил повреждения Dj Smash. Кто, кроме него тоже является участником драки, пока не сообщается. Дабы выяснить все обстоятельства произошедшего, руководители заведения передали видеозаписи с камер наблюдения правоохранительным органам и представителям музыканта.