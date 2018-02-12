В Москве автомобиль упал в реку, погиб один человек

Автомобиль протаранил на скорости ограждение набережной и упал в Яузу. Машина быстро погрузилась в воду, однако удалось спастись водителю. Пассажир, сидевший на заднем сиденье, не успел выбраться из салона.
В комментариях офицера наряда ГИБДД столицы ситуация выглядит тривиальной: у водителя в крови обнаружен алкоголь в концентрации более 1,9 промилле, утонувший пассажир, которому как раз сегодня исполнилось 67 лет, тоже по свидетельству водителя, был не трезв. В данный момент ожидается прибытие водолазов и речного катера с лебедкой.
Следует напомнить «свежую» статистику: за 2016 год в московских реках и водоемах утонуло 411 транспортных средств и погибли 72 человека.
В Москве автомобиль упал в реку, погиб один человекСегодня, 11:44
Автомобиль протаранил на скорости ограждение набережной и упал в Яузу. Машина быстро погрузилась в воду, однако удалось спастись водителю. Пассажир, сидевший на заднем сиденье, не успел выбраться из салона.
В комментариях офицера наряда ГИБДД столицы ситуация выглядит тривиальной: у водителя в крови обнаружен алкоголь в концентрации более 1,9 промилле, утонувший пассажир, которому как раз сегодня исполнилось 67 лет, тоже по свидетельству водителя, был не трезв. В данный момент ожидается прибытие водолазов и речного катера с лебедкой.
Сегодня, 5 января, в центре Москвы автомобиль KIA Rio протаранил ограждение на Госпитальной набережной и вылетел в Яузу. Предварительно, водителя удалось
Как сообщает пресс-служба московского Управления ГИБДД РФ, в пятницу вечером на Костомаровской набережной в реку Яузу провалился автомобиль.
По сообщениям сотрудников столичного МЧС, сегодня в Москве на Пречистенской набережной с моста в реку упал автомобиль. По предварительной информации, водитель