Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Мнения

Как не остаться с пустыми карманами после праздника? Составлен топ бюджетных подарков на День влюбленных

Порадовать дорогих людей можно недорого, но со вкусом.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю Принц Уильям и Кейт Миддлтон ожидают рождения близнецов В СК допросили диспетчера, курировавшего отправку Ан-148 с Домодедово Спустя сотни лет удалось раскрыть тайну "кричащей мумии" Лавров: РФ делает выводы из поставок США на Украину опасного оружия Галкин упомянул о собаке и Панине в эфире «Первого канала» Зонд Juno показал пейзажи Юпитера во всей красе
| | В Москве автомобиль упал в реку, погиб один человек

В Москве автомобиль упал в реку, погиб один человек

Сегодня, 11:44
В понедельник москвичи, стоявшие на автобусной остановке новой Андроньевской набережной возле станции метро, стали свидетелями дорожно-транспортного происшествия.

В Москве автомобиль упал в реку, погиб один человек


 Автомобиль протаранил на скорости ограждение набережной и упал в Яузу. Машина быстро погрузилась в воду, однако удалось спастись водителю. Пассажир, сидевший на заднем сиденье, не успел выбраться из салона. В комментариях офицера наряда ГИБДД столицы ситуация выглядит тривиальной: у водителя в крови обнаружен алкоголь в концентрации более 1,9 промилле, утонувший пассажир, которому как раз сегодня исполнилось 67 лет, тоже по свидетельству водителя, был не трезв. В данный момент ожидается прибытие водолазов и речного катера с лебедкой.

Следует напомнить «свежую» статистику: за 2016 год в московских реках и водоемах утонуло 411 транспортных средств и погибли 72 человека.


Сергей Денисов
Новости по теме
В центре Москвы автомобиль вылетел с набережной в Яузу
В центре Москвы автомобиль вылетел с набережной в Яузу

Сегодня, 5 января, в центре Москвы автомобиль KIA Rio протаранил ограждение на Госпитальной набережной и вылетел в Яузу. Предварительно, водителя удалось

В центре Москвы в Яузу упал автомобиль
В центре Москвы в Яузу упал автомобиль

Как сообщает пресс-служба московского Управления ГИБДД РФ, в пятницу вечером на Костомаровской набережной в реку Яузу провалился автомобиль.

МЧС: в Москве в реку упал автомобиль
МЧС: в Москве в реку упал автомобиль

По сообщениям сотрудников столичного МЧС, сегодня в Москве на Пречистенской набережной с моста в реку упал автомобиль. По предварительной информации, водитель

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости