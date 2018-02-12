На месте крушения Ан-148 обнаружен второй черный ящик

По словам источника прессы, состояние бортового самописца можно назвать удовлетворительным. О характере механических повреждений, которые возможно были получены ящиком, не сообщается.
Как известно, 11 февраля пассажирский самолет потерпел крушение незадолго после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту в этот момент находилось более 65 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Согласно имеющихся сведений, выживших, к сожалению, зафиксировано не было. На данный момент ведется операция по поиску останков тел и технических деталей.
Также ранее сообщалось о нахождении первого черного ящика Ан-148. Представители спасательных спецслужб утверждают, что внешне он имеет существенные повреждения наружного контура, но информация не должна была как-либо повредиться.