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| | На месте крушения Ан-148 обнаружен второй черный ящик

На месте крушения Ан-148 обнаружен второй черный ящик

Сегодня, 11:39
Второй черный ящик пассажирского самолета Ан-148, который потерпел крушение в Раменском районе Московской области, был обнаружен спасателями. Информацией об этом поделилась пресса со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте трагедии.

На месте крушения Ан-148 обнаружен второй черный ящик

 

По словам источника прессы, состояние бортового самописца можно назвать удовлетворительным. О характере механических повреждений, которые возможно были получены ящиком, не сообщается.

Как известно, 11 февраля пассажирский самолет потерпел крушение незадолго после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту в этот момент находилось более 65 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Согласно имеющихся сведений, выживших, к сожалению, зафиксировано не было. На данный момент ведется операция по поиску останков тел и технических деталей.

Также ранее сообщалось о нахождении первого черного ящика Ан-148. Представители спасательных спецслужб утверждают, что внешне он имеет существенные повреждения наружного контура, но информация не должна была как-либо повредиться.
Николай Офицеров
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