На месте крушения Ан-148 обнаружен второй черный ящик

Второй черный ящик пассажирского самолета Ан-148, который потерпел крушение в Раменском районе Московской области, был обнаружен спасателями. Информацией об этом поделилась пресса со ссылкой на представителя оперативного штаба на месте трагедии.

Николай Офицеров

По словам источника прессы, состояние бортового самописца можно назвать удовлетворительным. О характере механических повреждений, которые возможно были получены ящиком, не сообщается.Как известно, 11 февраля пассажирский самолет потерпел крушение незадолго после вылета из аэропорта Домодедово в Орск. На борту в этот момент находилось более 65 пассажиров, а также шесть членов экипажа. Согласно имеющихся сведений, выживших, к сожалению, зафиксировано не было. На данный момент ведется операция по поиску останков тел и технических деталей.Также ранее сообщалось о нахождении первого черного ящика Ан-148. Представители спасательных спецслужб утверждают, что внешне он имеет существенные повреждения наружного контура, но информация не должна была как-либо повредиться.