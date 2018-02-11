Одна из пассажирок предвидела крушение Ан-148

По словам погибшей, в Домодедово они после того, ка выехали на взлетную полосу стояли определенное время, но не взлетали. Ан-148 упал через несколько минут после взлета из столичной авиагавани. На его борту находилось больше семидесяти человек, включая троих детей. Никто из людей не смог выжить.
Специалисты сообщают, что лайнер столкнулся с поверхностью земли на скорости около 600 км/ч. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что пилоты пытались выровнять машину до последнего, дабы избежать катастрофы.
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