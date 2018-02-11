Одна из пассажирок предвидела крушение Ан-148

Одна из пассажирок рейса "Москва - Орск" написала знакомому тревожное SMS-сообщение перед вылетом. Как оказалось, женщина предвидела крушение Ан-148 в Подмосковье.

Никита Готский

По словам погибшей, в Домодедово они после того, ка выехали на взлетную полосу стояли определенное время, но не взлетали. Ан-148 упал через несколько минут после взлета из столичной авиагавани. На его борту находилось больше семидесяти человек, включая троих детей. Никто из людей не смог выжить.Специалисты сообщают, что лайнер столкнулся с поверхностью земли на скорости около 600 км/ч. По их мнению, это может свидетельствовать о том, что пилоты пытались выровнять машину до последнего, дабы избежать катастрофы.