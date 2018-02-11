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| | При крушении Ан-148 погибла супруга бывшего заммэра Орска

При крушении Ан-148 погибла супруга бывшего заммэра Орска

Вчера, 21:59
В результате падения Ан-148 погибла жена бывшего заммэра Орска. Об этом сообщают российские СМИ.

При крушении Ан-148 погибла супруга бывшего заммэра Орска

 

Как сообщают представители региональных властей, среди пассажиров, согласно предварительной информации, могла находиться Антонина Козупица: супруга экс замглавы Орска, работавшей в городском казначействе.

Прежде в Росавиации сообщали, что связь с пилотами Ан-148, который принадлежал «Саратовским авиалиниям», пропала спустя несколько минут после взлета лайнера. По имеющимся на данный момент данным, на его борту находилось более 70 человек. Воздушный авиатранспорт упал в Подмосковье, все люди на борту погибли. Известно также, что в салоне находилась и орский предприниматель В. Анохин со своей женой.
Никита Готский
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