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| | СМИ: Ан-148 столкнулся с землей на скорости 600 км/ч

СМИ: Ан-148 столкнулся с землей на скорости 600 км/ч

Вчера, 21:42
Самолет Ан-149 столкнулся с землей на скорости 600 км/ч. Об этом сообщают отечественные издания, отмечая, что при падении у лайнера всё еще работали двигатели.

СМИ: Ан-148 столкнулся с землей на скорости 600 км/ч

 

В районе падения лайнера спасатели нашли главный эпицентр столкновения самолета с поверхностью. Как сообщают специалисты, после удара возникло разрушение планера и разброс фрагментов фюзеляжа на существенную дистанцию. Глубина воронки составляла 2,5 метра. На месте катастрофы найдены оба мотора и части механизации Ан-148.

Согласно предварительным сведения, скорость столкновения составляла 610-630 км/ч. Это может означать, что летчики до последнего боролись за жизни пассажиров, пытаясь выравнять самолет, шедшего в пике. Известно, что лайнер не обрабатывал противообледенительной жидкостью. СК рассматривает все версии, отчего разбился самолет, включая и гипотезу о теракте.
Никита Готский
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