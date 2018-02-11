СМИ: Ан-148 столкнулся с землей на скорости 600 км/ч

Самолет Ан-149 столкнулся с землей на скорости 600 км/ч. Об этом сообщают отечественные издания, отмечая, что при падении у лайнера всё еще работали двигатели.

Никита Готский

В районе падения лайнера спасатели нашли главный эпицентр столкновения самолета с поверхностью. Как сообщают специалисты, после удара возникло разрушение планера и разброс фрагментов фюзеляжа на существенную дистанцию. Глубина воронки составляла 2,5 метра. На месте катастрофы найдены оба мотора и части механизации Ан-148.Согласно предварительным сведения, скорость столкновения составляла 610-630 км/ч. Это может означать, что летчики до последнего боролись за жизни пассажиров, пытаясь выравнять самолет, шедшего в пике. Известно, что лайнер не обрабатывал противообледенительной жидкостью. СК рассматривает все версии, отчего разбился самолет, включая и гипотезу о теракте.