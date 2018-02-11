Патриарх Кирилл молится о жертвах крушения лайнера Ан-148 в Подмосковье

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня вознес молитвы о жертвах крушения самолета Ан-148. Об этом журналистам рассказал пресс-представитель патриарха священник Александр Волков.

Дарья Светозарова

Священнослужитель подчеркивает, что глава РПЦ скорбит о произошедшей катастрофе и молится о душах умерших, а также об укреплении духа родственников и друзей тех, кого не стало после этой аварии. Предстоятель также заявил, что представители Орской епархии будут поддерживать родственников погибших в катастрофе и оказывать необходимую помощь.12 февраля Оренбуржье будет скорбеть об усопших. Этот день в области объявили днем траура. Недавно стало известно, что среди пассажиров могли находиться иностранные граждане. Это могут быть жители Азербайджана, Казахстана и Швейцарии. Данные об этом уточняются. Тем временем на месте гибели авиасудна обнаружили один «черный ящик» и тела двух жертв аварии.