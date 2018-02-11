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| | Летела и молилась: Пассажиры рассказали о состоянии остальных самолетов "Саратовских авиалиний"

Летела и молилась: Пассажиры рассказали о состоянии остальных самолетов "Саратовских авиалиний"

Вчера, 20:42
Пользователи соцсетей "ВКонтакте" и "Одноклассники" после крушения Ан-148 начали массово рассказывать о том, как они сами летали на самолетах «Саратовских авиалиний». Некоторые из них даже молились во время рейсов.

Летела и молилась: Пассажиры рассказали о состоянии остальных самолетов "Саратовских авиалиний"

 

Как сообщает одна из пользовательниц, ранее покупавшая билеты на самолеты «Саратовских авиалиний», однажды ей пришлось воспользоваться услугами «убитого и расшатанного» Як-42, в котором ей оказалось совсем некомфортно. По словам женщины, в салоне в период полета ее трясло похлеще, чем это бывает на американских горках. Так она провела два часа, все это время молилась, так как кресла были далеко не в лучшем состоянии, а ремень безопасности вообще не работал. Во время посадки борт выдавал такие звучания, что складывалось впечатление, будто он развалится прямо через секунду.

Другая девушка тоже возмущена состоянием транспортных средств «Саратовских авиалиний». Она надеется, что после сегодняшней трагедии власти примут строгие меры, которые помогут избежать новых аварий. Иные пользователи выражают недовольство самолетами компании, отметив, что путешествовать лучше пешком, чем "Саратовскими авиалиниями".
Никита Готский
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